Nedtur for formsterke Viking – Haugesund best i rogalandsderbyet

For Haugesunds del betød resultatet slutten på en tre kamper lang seierstørke. Viking røk på sitt første nederlag siden 16. mai.

Bak Bodø/Glimt på toppen av tabellen har de nærmeste forfølgerne trøblet denne helgen. Lørdag avga tabelltoer Brann poeng mot Sarpsborg, mens treer Molde tapte hjemme mot KFUM Oslo. Heller ikke for tabellfirer Viking gikk det veien.

Avgjørelsen i regnværet i Haugesund falt kort tid ut i annen omgang. Sebastian Tounekti løsnet skudd fra utsiden av gjestenes 16-meter, og via foten til Gianni Stensness trillet ballen i mål bak en utspilt Arild Østbø.

Før sidebyttet var både Vikings Patrick Yazbek og Haugesunds Mathias Sauer farlig frampå, men det var ikke store målsjanser som skapte størst oppmerksomhet før pause.

Forståelig at de reagerer

Etter 35 minutter gikk gjestenes Peter Christiansen i bakken i FKH-boksen, men i stedet for å få straffespark dro dommeren opp det gule kortet. VAR valgte å se på avgjørelsen, og tross kontakt i feltet ble avgjørelsen stående. Dermed beholdt også Christiansen det gule kortet.

– Jeg opplever at det er klart straffespark, men de er nødt til å se det annerledes. Det er helt sykt at jeg får gult kort. Alle kan se at det er et klart straffespark, sa Christiansen til TV 2 i pausen.

Selv erkjente FKHs Anders Bærtelsen at han var borti Vikings angrepsspiller.

– Det er hvert fall ikke snakk om noe gult kort for filming. Det er forståelig at de reagerer, sa TV 2s kommentator Haakon Frydenberg Thon.

Kapteinen tilbake

Viking-kaptein Zlatko Tripic var søndag tilbake i siddisenes startellever etter at han måtte stå over forrige serierunde på grunn av en lårskade.

– Det føles bra. Det er en kamp jeg har veldig lyst til å spille. Det betyr mye å slå Haugesund, og vi vet hva det betyr for supporterne, Det er en vanvittig viktig kamp, sa Tripic til TV 2 før avspark.

I Viking-troppen manglet imidlertid både Lars-Jørgen Salvesen og Nicholas D’Agostino.

– Vi mister litt power og duellkraft. Begge to er veldig gode i boksen, så da er det viktig at alle andre tar litt ekstra ansvar, fortsatte Viking-kapteinen.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 15

Haugesund – Viking 1-0 (0-0)

Haugesund Sparebank Arena, 6828 tilskuere.

Mål: 1-0 Sebastian Tounekti (47).

Dommer: Tore Hansen.

Gult kort: Mikkel Hope, Parfait Bizoza, Sancheev Manoharan, Haugesund, Peter Christiansen, Herman Haugen, Viking.

Lagene:

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Mikkel Hope, Anders Bærtelsen, Ulrik Fredriksen, Oscar Krusnell – Anton Logi Lúdvíksson (Parfait Bizoza fra 60.), Bruno Leite – Mathias Sauer (Sander Innvær fra 60.), Morten Konradsen (Troy Nyhammer fra 67.), Sebastian Tounekti – Sondre Liseth (Mikkel Fischer fra 90.).

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 69.), Gianni Stensness, Sondre Langås, Jost Urbancic (Viljar Vevatne fra 82.) – Patrick Yazbek (Hampus Finndell fra 69.), Joe Bell, Simen Kvia-Egeskog (Niklas Fuglestad fra 82.) – Sander Svendsen, Peter Christiansen, Zlatko Tripic (Harald Nilsen Tangen fra 60.).

---