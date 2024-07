England-jobben lyst ut – dette kreves for å bli Southgates erstatter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utlysningen ble publisert på FAs nettsider få dager etter at Gareth Southgate trakk seg fra jobben. Han hadde trenerrollen i nesten åtte år.

FA understreker at de allerede ha en liste med potensielle erstattere, men vil likevel ha en åpen prosess.

I stillingsinstruksen står det at jobben består av «å lede og utvikle det engelske herrelandslaget til å vinne et mesterskap og være konsekvent rangert som et av de beste lagene i verden».

Dette er kriteriene FA stiller:

* Prolisens fra Uefa

* Betydelig erfaring fra engelsk fotball og en sterk merittliste med resultater i Premier League og/eller ledende internasjonale konkurranser

* En eksepsjonell leder som forstår og nyter landslagsfotballen

* Erfaring med å identifisere, håndtere og utvikle engelske spillere

* Motstandsdyktig og komfortabel i en svært høyprofilert rolle med intens offentlig interesse

* En merittliste for å skape en presterende og positiv lagkultur

* Må ha sterke personlige verdier, en integritet og forstå at rollen som landslagssjef kan inspirere en hel nasjon

Alle som er interessert og møter kravene, bes om å søke innen 2. august.

Englands neste kamp er i nasjonsligaen borte mot Irland 7. september. Southgate ledet laget for siste gang i tapet for Spania i EM-finalen.

