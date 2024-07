Kasper Hjulmand gir seg som dansk landslagstrener: – Det har vært en utrolig ære

Hjulmand tok over etter Åge Hareide i jobben som Danmarks landslagstrener. Han har ledet danskene gjennom ett VM og to EM.

Etter en evaluering gjort av Hjulmand og fotballdirektør Peter Møller i det danske fotballforbundet (DBU) kom de fram til at landslaget har behov for ny energi.

– Det har vært en utrolig ære og privilegium å få lov å være trener for vårt landslag gjennom fire år. Jeg har gitt alt jeg har for å oppnå suksess og for at folket skal samlet seg rundt laget, heter det fra Hjulmand.

Under Hjulmand har Danmark tatt seg til sluttspillet i to EM, men i VM i Qatar røk danskene ut allerede i gruppespillet. I sommerens EM røk laget ut i åttedelsfinalen.

Engasjementet rundt det danske fotballandslaget har vært stort under Hjulmands ledelse. Ifølge DBU har det under han vært en historisk rekke på 13 utsolgte kamper på danskenes landslagsarena, Parken.

Den avtroppende landslagssjefen begrunner beslutningen om å trekke seg med neste VM.

– Når jeg ser to år fram mot VM, føler jeg at det vil være best for laget at det kommer inn et nytt ansikt og nye ideer. Derfor er det best at en annen fører laget videre, sier Hjulmand.

Les også: Få idrettsjobber er mer utsatt enn å være engelsk landslagstrener. For Southgate var det nok nå (+)