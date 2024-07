Hovland på Major-jakt i Skottland – dette er fredagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, andre runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 15.59 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

08.00: Snooker, Shanghai Masters, semifinale 1. (Eurosport Norge)

10.00: Motorsport, Formel 3, Ungarn GP, trening. (Viasport 1)

11.05: Motorsport, Formel 2, Ungarn GP, trening. (Viasport 1)

11.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, andre runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 15.59 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

12.00: Sykkel, Tour de France. Etappe 19: Embrun – Isola 2000 (144.6 km). Knallhard fjelletappe, der Tadej Pogacar igjen må forsvare sin sammenlagtledelse. (TV2 Direkte / Eurosport 1).

13.30: Snooker, Shanghai Masters, semifinale 1, fortsetter. (Eurosport Norge)

13.30: Motorsport, Formel 1, Ungarn GP, trening. (Viasport 1)

15.05: Motorsport, Formel 3, Ungarn GP, kvalifisering. (Viasport 1)

15.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, andre runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 15.59 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

16.00: Motorsport, Formel 2, Ungarn GP, kvalifisering. (Viasport 1)

16.55: Sjakk, Sjakk, Champions Chess Tour, CrunchLabs Masters, andre dag. (TV 2 Sport 2)

17.00: Motorsport, Formel 1, Ungarn GP, trening 2. (Viasport 1)

18.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, andre runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 15.59 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

20.00: Fotball, Superligaen. 1. runde: FC Nordsjælland – Aalborg BK, fra Right to Dream Park, Farum. (Viasport 1)

20.30: Klatring, sportsklatring Briancon, finale lead. (Eurosport 1)

21.00: Dart, World Darts matchplay, syvende dag, kvartfinaler. (Viasport 2)

23.00: Golf, PGA Tour, Barracuda Championship, første dag. (Eurosport Norge)

