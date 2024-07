Brækhus får ny tittelkamp 10. august: – Utrolig motiverende

Det bekreftes i en pressemelding Nettavisen har mottatt.

I kampen mot Kozin skal boksedronningen kjempe om WBO- og WBC-tittelen.

– Jeg gleder meg til å konkurrere på boksingens største scene. Det er noe helt spesielt med å få gå tittelkamp i Mandalay Bay Resort and Casino, sier Brækhus i en uttalelse.

Ifølge Brækhus selv, blir titteloppgjøret i Las Vegas hennes siste kamp i utlandet.

Bergenseren var sist i aksjon mot engelske Terri Harper i Sheffield i oktober i fjor. Da sto det om titlene i bokseforbundene WBA og IBO i klassen lett mellomvekt.

Det endte med uavgjort, i en kamp Brækhus følte seg bortdømt.

– Etter at hjemmedommerne i England robbet meg for titlene jeg helt klart vant i oktober, er det utrolig motiverende for meg å vite at jeg tar på meg boksehanskene for å vinne to VM-titler om bare noen få uker. Og at jeg etter planen bringer titlene hjem i august, forteller Brækhus.

Bergenseren håper å sette punktum på en lang karriere med tittelforsvar i Norge en gang på våren 2025.

