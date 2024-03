Shiha klar for OL-turneringen i boksing – første nordmann på 28 år

Omar Shiha bokset i +92-kilosklassen og møtte Danabieke Bayikewuzi fra Kina. Kampen ble stoppet av dommerne etter et kutt på kineseren.

Kineserne vant den første runden 3-2, men slet med et kutt over det venstre øyet. Han måtte flere ganger til behandling for å stoppe blødningen. 22 sekunder før slutt i den andre omgangen ble kampen stoppet.

Senere mandag skal 19 åringen Sunniva Hofstad møte svenske Love Holgersson i mellomvekt (75 kg). Også hun vll være OL-klar med seier.

Martin Skogheim (71 kg) og Mindaugas Gedminas (81 kg) klarte ikke å kvalifisere seg til OL i denne omgang.

Det er 28 år siden sist en norsk bokser deltok i OL. Jørn Johnsen var med i Atlanta-OL i 1996. Ole Klemetsen ble nummer fem i sin klasse i 1992.

