The Times: Paqueta får spille mesteparten av sesongen tross kampfiksingssak

I mai opprettet FA disiplinærsak mot West Ham-spilleren, der han ble anklaget for å påvirke kamper i veddemålsøyemed. Brasilianeren anklages for å ha pådratt seg gule kort med vilje.

Men i følge The Times kommer ikke disiplinærsaken til å bli avklart på en stund. Den kan drøye helt til slutten av den kommende Premier League-sesongen, muligens lenger.

Paqueta har tidligere vært sterkt linket til en overgang til Manchester City, men interessen kjølnet da anklagene om kampfiksing ble kjent i august i fjor.

Brasilianeren selv har benektet anklagene. Det gjorde han på sin Instagram-konto, like etter at FAs disiplinærsak mot ham ble opprettet i mai.

– Jeg er ekstremt overrasket og opprørt over at FA har valgt å opprette disiplinærsak. I ni måneder har jeg samarbeidet i hvert steg av granskingen, og gitt all mulig informasjon. Jeg avviser anklagene fullt ut og vil kjempe for å renvaske mitt navn, skrev Paqueta.

