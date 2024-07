Mason Greenwood klar for Marseille

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Manchester United opplyser om overgangen i egne mediekanaler.

Greenwood var i lang tid regnet som et av Europas største talenter, men de siste to årene har det stormet rundt den engelske spilleren.

I januar 2022 ble Greenwood pågrepet av politiet og mistenkt for seksuelt overgrep, vold og dødstrusler mot sin daværende ekskjæreste. Manchester United-spilleren ble senere tiltalt for voldtekt og overfall, men saken endte med å bli droppet på grunn av nye opplysninger og at nøkkelvitner trakk sin forklaring.

Greenwood fikk ikke fortsette karrieren i Manchester United, men ble i stedet leid ut til Getafe forrige sesong. Der scoret han ti mål og hadde seks målgivende pasninger.

Les også: Zirkzee klar for Manchester United: – Klar for denne utfordringen