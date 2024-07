Zirkzee klar for Manchester United: – Klar for denne utfordringen

Det melder Manchester United i sine mediekanaler.

– Jeg er en spiller som alltid har dedikert alt for å vinne. Jeg er klar for denne utfordringen, gå opp et nivå i min karriere og vinne flere trofeer. Det er et privilegium å komme til en så ikonisk klubb, sier Zirkzee.

Nederlenderen gjorde seg godt bemerket i italiensk fotball sist sesong og hjalp Bologna til mesterligaspill til høsten. Men der får ikke italienerne ha ham med.

Nå har 23-åringen signert en kontrakt med Manchester United som varer til sommeren 2029, med opsjon på enda et år.

Bologna er ventet å gå kraftig i pluss på salget av 23-åringen. Ifølge overgangsekspert Fabrizio Romano er imidlertid Bayern sikret 50 prosent av overgangssummen, som ifølge The Athletic lyder 42,5 millioner euro (490 millioner kroner).

Zirkzee startet proffkarrieren i Bayern München etter å ha vært innom flere ungdomsakademi i Nederland. Som Bayern-eiendom var han utlånt til Parma og Anderlecht før han i midten av 2022 ble solgt til Bologna.

Manchester United gikk i fjor gjennom et svakt Premier League-år der de endte som nummer åtte, men kunne juble for FA-cuptittelen med finaleseier over rival Manchester City.

United skal spille europaligafotball kommende sesong.

Les også: Manchester United-troppen mot Rosenborg klar – Rashford reiser til Norge