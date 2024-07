Håndballjentenes siste test før OL - dette er torsdagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.00: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, første runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 10.58 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

08.00: Snooker, Shanghai Masters, kvartfinale. (Eurosport Norge)

11.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, første runde fortsetter. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 10.58 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

12.45: Sykkel, Tour de France. Etappe 18: Gap – Barcelonette (179.5 km). Kupert etappe med gode muligheter for bruddseier. Kan være en fin sjanse for Tobias Halland Johannesen eller Odd Christian Eiking, om de får lov av sammenlagtfavorittene. (TV2 Direkte / Eurosport 1).

13.30: Snooker, Shanghai Masters, kvartfinale fortsetter. (Eurosport Norge)

15.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, første runde fortsetter. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 10.58 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

16.30: Fotball, U19-EM. Gruppe A, kamp 2: Ukraina – Norge, fra Seaview Stadium, Belfast. Norge tapte første kamp 2-1 for regjerende mester Italia, og bør slå tilbake for å kunne gå videre.

16.55: Sjakk, Champions Chess Tour, CrunchLabs Masters, andre dag. (TV 2 Sport 2)

18.30: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, første runde fortsetter. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland slår ut 10.58 og går sammen med den amerikanske duoen Brian Harman og Sahith Theegala de to første dagene. (Viasat Golf)

18.45: Håndball, treningskamp kvinner: Danmark - Norge. Fra Royal Stage Hillerød i København. Håndballjentene spiller sin siste oppkjøringskamp før OL. (TV 2 Sport 1)

21.00: Dart, World Darts matchplay, sjette dag, kvartfinaler. (Viasport 2)

23.00: Golf, PGA Tour. Barracuda Championship, første dag. Fra Montrêux Golf and Country Club, Reno, USA. (Eurosport Norge)

