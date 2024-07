Det franske stoppertalentet Yoro klar for Manchester United: – En stor ære

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Manchester United bekrefter overgangen i sine mediekanaler.

– Det er en stor ære å signere for en klubb med Manchester Uniteds status og ambisjon så tidlig i karrieren min, sier Yoro.

– Siden mine første samtaler med klubben har de lagt en klar plan for hvordan jeg kan utvikle meg i Manchester som en del av dette spennende prosjektet, og har vist mye omsorg for meg og familien min, fortsetter han.

Ifølge The Athletic-journalisten David Ornstein, koster stoppertalentet 62 millioner euro, noe som tilsvarer nær 728 millioner kroner. Det til tross for at Yoro bare hadde ett år igjen av kontrakten med Lille.

Yoro har også vært høyaktuell for storklubben Real Madrid, men ifølge Ornstein var ikke den spanske klubben villig til å betale summen Lille krevde for å selge 18-åringen.

Manchester United har vært på en intens jakt etter ny midtstopper og har blitt linket til navn som Matthijs de Ligt, Jarrad Branthwaite og Jonathan Tah i løpet av sommeren.

