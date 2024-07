Argentinske Copa America-vinnere anklages for rasisme – Chelsea-profil legger seg flat

Nyhetsbyrået AFP skriver at FFFs president Phillippe Diallo har bedt Argentinas fotballforbund om å svare for seg. De har samtidig henvendt seg til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for en kommentar, skriver Sky Sports.

– På bakgrunn av alvoret i de sjokkerende uttalelsene, som strider mot sporten og menneskerettighetene, har presidenten i forbundet besluttet å sende inn en juridisk klage for rasistiske og diskriminerende uttalelser, heter det fra forbundet.

Det var Chelsea-spiller Enzo Fernández som delte en direktesendt video på Instagram. Der skal flere av de argentinske Copa America-vinnerne ha kommet med rasistiske og diskriminerende ytringer mot franske spillere. Ifølge TV 2 skal de ha sunget «De spiller for Frankrike, men de er alle fra Angola». Sangen stammer fra VM i Qatar i 2022.

I et innlegg i sosiale medier legger Fernandez seg nå flat.

– Jeg vil oppriktig beklage for en video som ble publisert på min Instagram-konto underveis i feiringen (av Copa America-seieren). Sangen inneholder meget støtende språkbruk, og det finnes overhodet ingen unnskyldning. Jeg er imot alle former for diskriminering, og jeg vil si unnskyld for at for at jeg ble revet med i euforien, skriver Fernandez, før han avslutter:

– Den videoen, det øyeblikket og de ordene reflekterer ikke meg som person. Jeg er oppriktig lei meg.

Chelsea-spiller Wesley Fofana er blant dem som har reagert på feiringen. Ifølge BBC og Sky Sports har London-klubben bestemt seg for å undersøke saken.

Les også: Les også: Messi ut med skade da Argentina vant Copa América-finalen mot Colombia