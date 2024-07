Tirsdagens direkte TV-sport: Norge kan sikre EM-plass i Bergen

08.00: Snooker, Shanghai Masters, andre dag. (Eurosport Norge)

12.45: Sykkel, Tour de France, 16. etappe: Gruissan – Nîmes (188.6 km). Flat etappe, og den siste sjansen for Alexander Kristoff og de andre spurterne til å gjøre opp siden det ikke er målgang på Champs-Élysées i år grunnet OL . (TV2 Direkte / Eurosport 1).

13.30: Snooker, Shanghai Masters, andre dag, fortsetter. (Eurosport Norge)

17.30: Orientering, VM i Skottland, knockoutsprint. (NRK 1)

18.15: Håndball, treningskamp kvinner, Norge - Danmark. (TV 2 Direkte)

19.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner, Sverige - England. (Viasport 1)

19.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner, Spania - Belgia. (Viasport+)

19.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner, Norge - Nederland: Skjebnekamp for Norge og Caroline Graham Hansen (bildet) i kvaliken etter tapet for Finland forrige uke. Dersom Norge vinner, vil de sikre avansement. Uavgjort eller tap kan føre til at Norge havner utenfor topp to, og dermed playoff til mesterskapet. Nederland topper gruppa før matchen, og kan også havne utenfor direkte avansement ved tap. Kampen spilles på Brann Stadion i Bergen. (TV 2 Sport 1)

20.00: Friidrett, Continental Silver Tour i Luzern, Sveits. (Eurosport Norge)

20.00: Dart, World Matchplay Darts, fjerde dag. (Viasport 2)

20.30: Håndball, treningskamp herrer, Norge - Spania. (TV 2 Sport 2)