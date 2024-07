Håndballguttas yngstemann offensiv før OL: – Går for å vinne gull

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Grøndahl er offensiv selv om det ble sjetteplass (VM 2023) og niendeplass (EM 2024) i sine to første mesterskap for Norge.

– Uansett hvor og når jeg spiller håndball, går jeg for å vinne gull. Det ser jeg ingen god grunn til å ikke gjøre nå heller. Med all respekt for alle motstandere, det kommer til å bli grisetøft, sier Grøndahl til NTB.

OL-troppens yngstemann tror Norge kan få mye ut av oppkjøringskampen mot Spania i Gjøvik tirsdag. Det gjør også eldstemann Kristian Bjørnsen.

– Spania er som regel alltid i toppen i stort sett alle mesterskap. Det blir en god test for begge lag. Det blir interessant å se hvor vi står, sier Bjørnsen.

Lagene møtes igjen senere i uken, men da skjer det bak lukkede dører.

Spania er en mulig motstander om Norge tar seg videre fra sin knalltøffe OL-gruppe. Der møter Norge blant andre regjerende OL- og EM-vinner Frankrike og de regjerende verdensmesterne fra Danmark.

Norges åpningskamp er mot Argentina 27. juli.

Fordel?

At Norge har havnet i en pulje med to tittelfavoritter trenger ikke nødvendigvis å være så negativt.

– Skal man se positivt på det, så kan man ikke møte de i en kvartfinale i hvert fall, men klart det er steintøft. Det er to kamper jeg virkelig gleder meg til, sier Harald Reinkind.

Samme tankegang har også Alexander Blonz.

– Jeg vil heller være i gruppe med Danmark og Frankrike enn å ikke være det. Man skal bare klare å komme i topp fire. Hadde man vært i motsatt gruppe, hadde det vært litt tungt å ikke klare å komme topp to, mener Blonz.

24-åringen er født i Paris, men synes det er mer spesielt å delta i OL for første gang, enn at det holdes i landet der han tilbrakte sitt første leveår.

Hektisk

Gabriel Setterblom ser også fram til OL-debuten.

– Man skal trå ut i kanskje det største idrettsarrangementet kloden har å by på. Alle har et forhold til OL, uavhengig av hvor interessert i sport du er, så det blir stort, sier Setterblom.

OL er det andre av tre mesterskap Norge spiller på tolv måneder.

På starten av året ble det spilt EM i Tyskland, før det nå skal spilles OL i Frankrike. Januar 2025 starter VM, der Norge er vertsnasjon sammen med Danmark og Kroatia. Det er bare gøy, synes Setterblom.

– Herregud. Vi driver bare å løper rundt og leker, så jeg kan ikke klage akkurat. Jeg synes det her er kjempegøy jeg.

