Giroud gir seg på landslaget som tidenes mestscorende for Frankrike

Det skriver han i et innlegg på Instagram.

– Det lenge fryktede øyeblikket har kommet: øyeblikket for å si farvel til det franske landslaget, skriver han og fortsetter:

– Vi har blitt en uatskillelig gjeng med kamerater under en mann: treneren, Didier Deschamps, som jeg takker for tilliten. Til tross for våre oppturer og nedturer, har han gjort det mulig for meg å bli «Les Bleus'» toppscorer gjennom tidene.

I løpet av landslagskarrieren vant Giroud VM i 2018, før han også var med på å tape VM-finalen mot Argentina fire år senere. Han tok også Thierry Henrys scoringsrekord på 51 i VM-sluttspillet i Qatar.

Giroud debuterte for Frankrike i 2011 og scoret sitt første mål i sin tredje landskamp i en 2-1-seier mot Tyskland. Det siste av de 57 målene kom i mars 2024 da han ble matchvinner i en treningskamp mot Chile.

Den tidligere Arsenal-, Chelsea- og Milan-spissen vil slutte seg til MLS-klubben Los Angeles FC neste sesong.

