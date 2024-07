Dette er Kåffa-børsen etter seieren over Tromsø i midnattsola

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EMIL ØDEGAARD – 6. Viktig redning på en tidlig corner, og hadde ellers lite å gjøre før pause. Kunne lite gjøre på baklengsmålet, og var fint ute i feltet de gangene han hadde behov for det. God redning på et Tromsø-frispark på overtid.

HAITAM ALEESAMI – 5. Der broren Ayoub støtet opp utenfor 16-meteren, var Haitam flink til å støte opp og bryte spillet enda høyere oppe i banen. Også han god i posisjoneringen og bidro til at Kåffa forsvarte seg på innleggene som kom. Tapte duellen med Nordås før utligningen, men fikk gjort opp for seg ved å slå ballen ut til Nunez før innlegget som fører til stoppermakker Njies scoring.

AYOUB ALEESAMI – 5. God til å bryte foran oppspillene til Tromsø, og posisjonerer seg godt til å stange unna innleggene vertene kom med. Flyttet ut til siden da Mo Njie kom inn, og var solid også etter hvilen. Slapp med skrekken 12 minutter på overtid da en Tromsø-spiller gikk i bakken inne i boksen.

AKINSHOLA AKINYEMI – 4. Må stå over neste kamp etter å ha pådratt seg gult kort. Slet litt mer på sin side, men fikk god hjelp av Hoseth og Haltvik og var godt med på duellspille inne foran mål. Ut til pause.

HÅKON HOSETH – 5. Har vært litt ute av startoppstillingen i det siste, men fikk starte med Amin Nouri hjemme i Oslo. Vanskelig å passere på sin vingback defensivt, men hadde ingen reelle offensive bidrag før pause. Et par innlegg etter hvilen, men det ble mest defensivt også etter hvilen. Jobber knallhardt.

ROBIN RASCH – 5. Hadde en del feilpasninger tidlig i kampen. Strålende blokkering på et TIL-skudd etter halvtimen spilt, men klarte ikke å få kontroll på midtbana før pause. Bedre etter hvilen, men klarte sammen med Njie ikke å plukke opp løpet til Romsaas. Finta ut av Opsahl, og ga vekk frispark på overtid. Ut ti minutter på overtid.

SIMEN HESTNES – 6. Lite involvert den første omgangen da Kåffa hadde lite ball, og Hestnes ble løpende mye mellom. Lå godt i ramma og var flink til å avskjære pasningsrom, og forsvarte egen boks bra. Løftet seg sammen med laget første kvarteret etter pause, og fikk langt flere involveringer offensivt.

DAVID HICKSON – 3. Farlig balltap midtveis i den første omgangen på egen banehalvdel som førte til en Tromsø-sjanse. Upresise innlegg offensivt, og fikk det ikke helt til å stemme før hvilen. Ut til pause.

TEODOR HALTVIK – 4. Lå godt i ramma bakover på banen, men lite involvert i spillet offensivt de første 45 minuttene. Løper mye, og er litt mer med etter hvilen, men ganske anonym før han blir tatt av til fordel for Svindland.

JOHANNES NUNEZ – 7. Jaget godt på topp og løp mye, men var lite involvert da Kåffa hadde lite ball den første omgangen. Trengte ikke mange minuttene på å vise seg frem etter pause. Først da han sendte Nosa Dahl igjennom for sin mulighet, før han ga Kåffa ledelsen rett etterpå med scoring i sjette bortekamp på rad. Glimrende assist til Mo Lion Njies første scoring i Eliteserien.

PETTER NOSA DAHL – 5. Viste frem sitt gode rykk ved flere anledninger, som skapte problemer for TIL-forsvaret, men slet utover i kampen med å komme seg forbi sin mann. Ble spilt igjennom av Nunez og fikk en god mulighet like før målet. Jobber bra defensivt. Ut like før slutt.

MOMODOU LION NJIE – 5. Inn til pause. Starta med en god pasning gjennom ledd, som ingen av de tre stopperne gjorde før pausen. Slo bort ballen før angrepet som ledet til Tromsøs utligning, og klarte heller ikke å plukke opp Romsaas som skled inn 1-1-målet. Vendt lett vekk før Romsaas store mulighet ti minutter før slutt, men gjør det godt igjen da han headet Kåffa i ledelsen seks minutter før slutt med sitt første mål i Eliteserien.

JONAS HJORTH – 6. Inn til pause. Godt veggspill med Haitam Aleesami før målet, og plukket også opp ballen etter Nosas avslutning og fikk den ut til Nunez som scoret. Var med på å løfte laget, og fikk satt mer fart på det fra sin vingback etter hvilen. God defensivt, og villig med offensivt. Bra innhopp.

Remi-André Svindland, Sverre Sandal og Moussa Njie spilte for lite til å bli vurdert.