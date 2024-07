Ny svak start ødela for Hovland – spilt av i Scottish Open

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen endte sin tredje runde på to slag under par og ligger dermed totalt på seks slag under par. Det holder ikke til mer enn en foreløpig delt 36.-plass.

Hovland startet runden fryktelig med dobbeltbogey på hull én, før han gjorde opp med birdie på hull tre og fem. Dessverre røk han på bogey på hull fem, men rettet nok en gang opp igjen med birdie to hull senere.

Ekeberg-gutten spilte par på de neste seks hullene, før han vartet opp med to strake birdie. 26-åringen avsluttet så runden med par på det 18. hullet.

Hovland ødela sjansene sine for en god plassering på fredagens runde da han startet med bogey og dobbeltbogey på de to første hullene. Han klarte riktignok å redde seg litt inn og avsluttet runden på ett slag under par, men var da milevis bak spillerne i tet.

Svenske Ludvig Åberg leder turneringen på 12 slag under par, til tross for at han ennå ikke har spilt ut på sin tredje runde.

