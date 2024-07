KFUM Oslo spiller kamp til midnatt: – Det blir en spesiell opplevelse

EKEBERG (Dagsavisen): Etter fredagens trening satte Kåffa-spillerne kursen for Nordens Paris, der laget skal være med på årets nyvinning i Eliteserien. Tromsø inviterer til midnattskamp, der sola aldri går ned. Og heldigvis er det også meldt sol, slik at det ligger an til å bli den opplevelsen mange ønsker seg.

– Vi fikk heldigvis en liten øvelse mot Lillestrøm sist, da vi startet 21.15. Det var også sent, men det gikk fint, så tidspunktet skal ikke være noe problem i seg selv. Og hvis det nå bare blir sol skal vi være fornøyde, da det stort sett bare har vært møkk her på Østlandet. Så lenge jeg slipper å bruke den tjukke jakka blir jeg fornøyd, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard og ler.

Viktige poeng på spill

KFUM Oslo-treneren tar med seg et lag som ikke har vunnet siden bortekampen på Lerkendal 16. mai, og som med et knalltøft kampprogram i vente virkelig kan trenge poengene mot en motstander som ligger poenget bak dem på tabellen.

– Jeg gleder meg til hver match i Eliteserien, borte som hjemme. Alle kampene er spesielle for oss, og Tromsø er selvsagt et lag vi ønsker å slå. Så har det vist seg som en stor utfordring å vinne kamper i Eliteserien, men vi gjør som vi alltid gjør. Vi har trua på oss selv og skal gjøre vårt beste, sier Moesgaard.

Han peker på at laget gjentatte ganger de siste årene har slått tilbake etter tøffe perioder.

– Blant alle lagene som er på den nedre halvdelen er det veldig jevnt, og lagene taper og vinner om hverandre. Det å få med seg poeng fra toppmatchene vi skal inn i blir viktig, men vi har også en viktig rekke med kamper mot lagene rundt oss som blir enda viktigere. Da kan vi ikke gjøre som vi gjorde hjemme mot Sandefjord og Odd, da vi må starte å ta trepoengere igjen, forteller Kåffa-treneren.

Disse grepene tar Kåffa

Så langt i sesongen har alle lagets tre-poengere kommet på bortebane, og mot et Tromsø-lag som har tapt sine to siste hjemmekamper er det fullt mulig med en ny borteseier for Kåffa. Den vil eventuelt sitte langt inne, da det er muligheter for at kampen ikke vil bli avgjort før lørdag har blitt til søndag.

– Det er klart at det blir spesielt å spille så sent på kvelden, men ellers blir det jo som en vanlig kamp. Vi må være litt ekstra påpasselige med måltidshåndtering, også må vi sørge for at de har nok energi på slutten av dagen. Da må vi ut og riste litt på beina tidligere på dagen, slik at de ikke blir seige av å ligge på hotellsenga hele dagen i forkant. Disse tingene har vi vært med på før, så vi skal nok klare å håndtere det også nå, sier Moesgaard.

Kl 01.00 i Tromsø - om 3 døgn møter vi @KFUMOslo under midnattssola på Romssa Arena ☀️ pic.twitter.com/6xVazff9th — TIL (@TromsoIL) July 10, 2024

– Spesiell opplevelse

Heller ikke kaptein Robin Rasch tror det noe uvanlige tidspunktet vil by på så store problemer.

– Det funket greit mot Lillestrøm, og da gikk kampen 21.15. Nå er det bare tre kvarter senere, så det blir ikke noe problem. Det er bare å sove litt lengre, og forskyve litt på dagen, så skal det gå bra det, sier Rasch og fortsetter:

– Personlig har jeg ingen problemer med det. Jeg vet at det er noen spillere som blir rastløse av å vente, men for meg har det aldri vært noe problem. Jeg klarer fint å slappe av og tenke på andre ting, så det er bare å slappe av, spise og drikke godt og gjøre seg klar for det som blir en spesiell opplevelse. Så får vi bare håpe det blir sol, for det ville jo vært litt kjedelig om det blir overskyet, medgir kapteinen som ikke hadde lest seg opp på værmeldingen.

Men det er det andre i Kåffa som har gjort, og som gleder seg til kveldens kamp i solskinnet på Romsaa Stadion i Tromsø.

