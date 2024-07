Wimbledon-drømmen brast for Eikeri – røk ut i semifinalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mexicanske Giuliana Olmos og Santiago Gonzalez sikret finalebillettene med sifrene 6-3, 7-6 (7-5).

I finalen venter vinneren av oppgjøret mellom polske Jan Zielinski og Su-Wei Hsieh fra Taiwan og Michael Venus og Erin Routliffe fra New Zealand.

Eikeri og Gonzalez fikk en tung start på kampen da de ble brutt til 2-4 og til slutt tapte de første settet 3-6.

Den norsk-argentinske duoen slo knallhardt tilbake i andre sett da de brøt konkurrentenes første servegame og så gikk opp i 3-0-ledelse. Dessverre for Eikeri og Gonzalez ble de brutt tilbake på 4-3.

Parene fulgte hverandre så til 6-6, og settet måtte dermed avgjøres i tie break. Der var mexicanerne best og vant 7-5. Dermed er Wimbledon-eventyret over for Eikeri.

Onsdag fikk Eikeri og Gonzalez walkover i 2. runde, før de slo ut japanske Ena Shibahara og amerikanske Nathaniel Lammons i kvartfinalen.

Tidligere i sommer tok Eikeri og Gonzalez seg til semifinale i Grand Slam-turneringen Roland-Garros i Paris.

Søndag røk Eikeri og hennes doublepartner Ingrid Neel fra Estland ut i Wimbledons 2. runde av doubleturneringen for kvinner.

