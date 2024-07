Viktig kvalikkamp for fotballjentene – dette er fredagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

09.30: Golf, DP World Tour. Dag 2 av Genesis Scottish Open, fra The Renaissance Golf Club, North Berwick, Skottland. Viktor Hovland er tilbake i aksjon, og slår ut med Rory McIlroy og Robert MacIntyre på de to første rundene. Trioen slår ut 14.43 norsk tid fredag. (V Sport Golf)

12.00: Golf, LPGA Tour. Dag 2 av Evian Championship, fra Evian Resort Golf Club, Evian, Frankrike. (V Sport +)

13.15: Sykkel, Tour de France. Etappe 13: Agen – Pau (165.3 km). Flat etappe med den trolig nest siste sjansen til spurt for Alexander Kristoff i UNO-X, og de andre sprinterne. (TV2 Direkte / Eurosport 1).

14.00: Golf, DP World Tour. Dag 2 av Genesis Scottish Open, fra The Renaissance Golf Club, North Berwick, Skottland. Viktor Hovland er tilbake i aksjon, og slår ut med Rory McIlroy og Robert MacIntyre på de to første rundene. Trioen slår ut 14.43 norsk tid fredag. (V Sport Golf)

14.00: Tennis, Wimbledon. Semifinale menn. Daniil Medvedev møter Carlos Alcaraz, mens Novak Djokovic møter vinneren av Leandro Musetti og Taylor Fritz. (Eurosport Norge)

16.30: Orientering, VM. Sprint fra Edinburgh, Skottland. Kasper Fosser leder et sterkt norsk lag som skal kjempe om medaljer både for kvinner og menn. (NRK 1)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner. Gruppe A1, kamp 5: Finland – Norge. Fra Veritas stadium, Turku, Finland. Før de to avgjørende kampene i EM-kvalifiseringen ligger Norge på andreplass på bedre målforskjell enn Italia og poenget foran Finland. De to første i gruppa går direkte til EM, mens tredje og fjerdeplassen går til playoff. (NRK 2)

19.00: Fotball, Eliteserien. Runde 14: Sarpsborg – Rosenborg, fra Sarpsborg stadion. Sarpsborg kan klatre ut av nedrykksstriden og opp poenget bak Rosenborg om de vinner. (TV2 Sport 1)

20.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner. Gruppe A2, kamp 5: Belgia – Danmark. Fra Daio Wasabi Stayen Stadium, Sint-Truiden, Belgia. Før de to avgjørende kampene i EM-kvalifiseringen ligger Danmark på andreplass to poeng foran Belgia. De to første i gruppa går direkte til EM, mens tredje og fjerdeplassen går til playoff. (V Sport 2)

20.00: Friidrett, Diamond League. Fra Diamond League-stevnet i Monaco. Med blant annet stjerneduellen mellom Karsten Warholm, Rai Benjamin og Alison Dos Santos. Den går av stabelen klokken 20.04. Også Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås skal i aksjon på 1500 meteren, som starter 21.34. (NRK 1)

21.00: Fotball, EM-kvalifisering kvinner. Gruppe A3, kamp 5: England – Irland. Fra Carrow Road, Norwich, England. Før de to avgjørende kampene i EM-kvalifiseringen ligger England på tredjeplass, på dårligere målforskjell enn Sverige og to poeng bak Frankrike. De to første i gruppa går direkte til EM, mens tredje og fjerdeplassen går til playoff. (V Sport 3)

21.10: Fotball, EM-kvalifisering kvinner. Gruppe A3, kamp 5: Frankrike – Sverige. Fra Gaston-Gérard stadion, Dijon, Frankrike. Før de to avgjørende kampene i EM-kvalifiseringen ligger Sverige på andreplass, på bedre målforskjell enn England og to poeng bak Frankrike. De to første i gruppa går direkte til EM, mens tredje og fjerdeplassen går til playoff. (V Sport 1)

22.30: Golf, PGA Tour. Dag 2 av ISCO Championship, fra Keene Trace Golf Club, Kentucky. (Eurosport Norge)

Les også: Fin åpning for Hovland i Scottish Open