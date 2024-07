Fin åpning for Hovland i Scottish Open

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter en veldig varierende start på PGA-turneringen i Skottland, som også er en del av europatouren, avsluttet Hovland dagen på en foreløpig delt 17.-plass.

Oslo-gutten fikk totalt fem birdier, to bogeyer og spilte elleve ganger på par. På sitt 14. hull for dagen var Hovland nær ved å få eagle etter et flott innspill, men han måtte nøye seg med en kort birdieputt.

Flere spillere hadde ennå til gode å spille ut da Hovland var ferdig for dagen.

Nordmannen slo ut sammen med Rory McIlroy, som deltar i sin første konkurranse siden nedturen i US Open. Der glapp majorseieren på tampen etter bom på to korte putter helt mot slutten av den prestisjetunge turneringen.

Nordiren er regjerende mester i Scottish Open og kan ha gode muligheter til å forsvare tittelen. McIlroy endte sin første runde på fem slag under par.

Andre store navn som Xander Schauffele, Collin Morikawa og Jordan Spieth deltar også i turneringen, som avsluttes søndag.

