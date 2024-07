Gode prøvesvar for Seinen under tre uker før OL: – Vi er ikke bekymret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Paris’ viseordfører Pierre Rabadan fredag. Nye prøver viser at det hadde vært forsvarlig å konkurrere i vannet i ti eller elleve av de siste tolv dagene.

– Vi håper det blir litt bedre, men vi er ikke bekymret, sier Rabadan.

I slutten av juni viste tester av Seinen at E. coli-nivået var ti ganger høyere enn akseptabelt, og det var ikke på noe tidspunkt under den øvre grensen på 1000 kolonidannende enheter per 100 milliliter. Det er Det internasjonale triatlonforbundet som operer med disse verdiene.

Franske myndigheter har brukt omkring 1,4 milliarder euro, som tilsvarer 16 milliarder kroner, på å oppgradere kloakken og gjøre andre tiltak for å forbedre kvaliteten inn mot OL.

Det er planlagt triatlonkonkurranser i Seinen fra 30. juli, mens det også skal foregå utendørssvømming der senere i sommerlekene.

Også åpningsseremonien i OL skal foregå på Seinen.

