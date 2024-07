Drømmedebut for Brajanac som scoret to da VIF snudde til seier

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga avsluttet vårsesongen sterkt og inntok tabelltoppen før ferien, og etter en knapp uke tilbake på treningsfeltet ventet Kongsvinger i opptakten til høstsesongen som starter med Syden-oppgjøret borte mot Start neste lørdag.

Siden 8-1-seieren mot Sandnes Ulf har Vålerenga signert Brice Ambina permanent, og i tillegg hentet inn Carl Lange og Muamer Brajanac. Begge startet på benken, men fikk sine debuter i kongeblått i løpet av den andre omgangen og markerte seg umiddelbart . Simen Juklerød var tilbake i spill, mens Petter Strand og Mohamed Ofkir manglet grunnet skade.

De første ti minuttene skjedde det veldig lite, før Kongsvinger fikk en alle tiders mulighet. Gjestene fikk først et frispark som ble svingt inn og stusset forbi Magnus Sjøeng og i stolpen, mens en Kongsvinger-spiller på mystisk og nesten imponerende vis klarte å sette returen i motsatt stolpe på åpent mål.

Kongsvinger i ledelsen

Vålerenga var på et par besøk, men det ble med et par innlegg og noen langskudd som ikke var noen trussel den første halve omgangen. Før Kongsvinger slo til, da et innlegg landet midt i boksen til Jesper Grundt som fikk tråklet seg fri og satte ballen inn bak Sjøeng fra kloss hold. Baklengsmålet førte umiddelbart til en liten rådslaging utenfor egen 16-meter fra Vålerenga, anført av kaptein Christian Borchgrevink som ikke var fornøyd med måten baklengsmålet kom på.

Vålerenga ropte på straffe like over halvtimen spilt, da Daniel Håkans ble spilt igjennom og kom seg forbi keeper. Touchet ble litt langt og Håkans tok et par steg før han la seg i bakken. Dommeren vinket spillet videre, og det så forsåvidt greit ut fra der vi satt på tribunen.

Kongsvinger hadde mye ball, og trillet den seg i mellom, mens Vålerenga gikk i angrep da de hadde muligheten. Vertene hevet spillet litt inn mot pausen, og kom seg til en tre-fire cornere, men servene til Borchgrevink vir ikke alltid de beste. Dermed ble det ikke så store sjanser for VIF, som gikk i garderoben på 0-1 til Kongsvinger.

Brajanac viste seg fram

Vålerenga bytta halve laget til pause, og ga blant annet debut til sin nye spiss Muamer Brajanac som var blant dem som kom inn. Dansken brukte under fem minutter på å bemerke seg, da han holdt unna KIL-stopper Mapenda Mbow og fintet han på rumpa før han kom til skudd fra fem meter. Det førte til corner etter en god redning, men Brajanac viste prov på god teknikk og styrke i det angrepet.

Minuttet senere doblet imidlertid Kongsvinger ledelsen, da Emil Nielsen fra meget skrå vinkel slo et innlegg fra nesten helt ute ved sidelinjen som gikk over Jacob Storevik og i mål. Han slet nok noe med sola i øynene, men skulle likevel tatt det skuddet Storevik.

Brajanac viste seg frem like før timen spilt, da han gikk på et godt løp og knuste samme Mbow i en hodeduell i feltet etter et strålende innlegg fra innbytter Hedenstad. Denne gangen seilte ballen noen meter over mål, men de første minuttene var oppløftende sett fra et Vålerenga-standpunkt.

Brajanac scoret i debuten

Etter timen byttet Vålerenga resten av laget, og satte innpå også sin andre debutant i Carl Lange. Danskene satte absolutt fart på VIF-laget, som etter pause tok fullstendig over mot Kongsvinger. 20 minutter før slutt fikk også Brajanac seg en scoring i debuten etter et glimrende forarbeid av Ola Kamara som tråklet seg ned til dødlinja.

Unggutten fikk chippet ballen forbi keeper og inn i feltet, og der sto Brajanac på rett sted til rett tid og hadde verdens enkleste jobb med å sette ballen i det åpne buret. Vertene fortsatte å presse på etter det, og spesielt gledelig var det å se hvor frisk Omar Bully var etter han kom inn med en halvtime igjen.

Thorvaldsen fikk en god skuddmulighet med kvarteret igjen, før det var Thorvaldsens tur til å forsøke seg noen minutter senere. Begge ble blokkert av KIL-forsvaret og gikk inn i klypene på gjestenes keeper. Men det skulle likevel komme flere mål på Intilty i solsteken denne fredagen.

Brajanac-dobbel i debuten

Først var det Ola Kamara som utlignet for Vålerenga med åtte minutter igjen å spille, før han ble spilt igjennom alene med keeper noen minutter senere. I stedet for å score selv denne gangen valgte han å spille ballen på tvers til Brajanac, som dermed fikk trillet inn sin andre scoring i debuten.

Minuttet før slutt punkterte Filip Thorvaldsen kampen med en varemerke-scoring fra han, da han dro seg inn fra sin kantposisjon, fintet ut et par KIL-forsvarere og curlet ballen i krysset.

Dermed ble det seier i Vålerengas første kamp etter ferien. Neste lørdag er det ligakamp igjen, borte mot Start.

---

Kampfakta

Treningskamp fotball

Vålerenga – Kongsvinger 4-2 (0-1)

Intility Arena,

Mål: 0-1 Jesper Grundt (23.), 0-2 Emil Nielsen (53.), 1-2 Muamer Brajanac (70), 2-2 Ola Kamara (82.), 3-2 Muamer Brajanac (86.), 4-2 Filip Thorvaldsen (89.)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng (Jacob Storevik fra 46.) – Christian Borchgrevink (Vegar Eggen Hedenstad fra 46.), Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler (Nathan Fasika Idumba fra 46.), Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs (Carl Lange fra 60.), Brice Ambina (Omar Bully fra 60.), Henrik Bjørdal (Stian Thorstensen fra 60.) – Jones El-Abdellaoui (Ola Kamara fra 46.), Mees Rijks (Muamer Brajanac fra 46.), Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 46.).

---