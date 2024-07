Ny Girmay-seier da Abrahamsen utlignet Pogacar i klatrekonkurransen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uno-X og Abrahamsen har fortsatt håp om etappeseier i touren, men den lar vente på seg. Bruddet til nordmannen ble tatt igjen med fire mil til mål og dermed var det duket for massespurt.

Der var Girmay sterkest og tok sin tredje etappeseier i årets Tour de France.

Den flate etappen ble nok en opptur for Abrahamsen, som sikret tre nye klatrepoeng i sitt firemannsbrudd. Dermed har han utlignet Pogacars ledelse i kampen om klatretrøya. Begge står nå med 36 poeng.

Nordmannen må fortsatt ta til takke med 2.-plass i klatrekonkurransen, men får likevel sykle med klatretrøya ettersom Pogacar også har den gule ledertrøya.

Ved poenglikhet går klatretrøya til rytteren som har kommet først over flest utenforkategoriserte stigninger i touren. Tadej Pogacar vant den hittil eneste av dem, opp Col du Galibier på den 4. etappen.

På fredagens flate etappe er det to nye klatrepoeng å kjempe om, før det kommer to knalltøffe fjelletapper i helgen.

Innholdsrikt

Abrahamsen var med på å etablere et firemannsbrudd tidlig på torsdagens etappe, som var svært begivenhetsrik fra start.

Spurteren Fabio Jakobsen måtte stå av med 175 kilometer igjen til mål, mens sammenlagtleder Pogacar gikk i bakken like etter at Abrahamsen hadde gått i brudd. Pogacar så ut til å være i god forfatning etter uhellet og fullførte etappen uten store problemer.

En av rytterne som var med i bruddet til Abrahamsen, var franske Valentin Madouas, som kjempet med nordmannen om klatretrøya tidligere i rittet.

Franskmannen lå på femteplass i klatrekonkurransen før etappen, men ga ikke Abrahamsen særlig kamp om klatrepoengene det sto om på den 203,6 kilometer lange etappen til Villeneuve-sur-Lot.

Mannefall

Tidlig på morgenen ble det klart at hjelperytteren til Mark Cavendish, danske Michael Mørkøv, ikke ville stille til start på etappen etter å ha blitt rammet av koronaviruset.

39-åringen fortalte tidligere i uken at han kom til å legge opp etter sesongen og har dermed syklet sin siste Tour de France.

Fabio Jakobsen får nok flere muligheter til å imponere i Tour de France, men måtte bryte årets ritt tidlig på etappen. Litt senere på etappen måtte også spanske Pello Bilbao gi seg.

Drøyt ti kilometer før mål ble det massevelt i hovedfeltet. Uhellet så ut til å gå hardt for seg for et par av rytterne, men alle kom seg på sykkelen igjen.

Fjerdemann i sammendraget før etappen, Primoz Roglic, ble også rammet av velten og tapte tid sammenlagt. Uno-X-rytterne Tobias Halland Johannesen, Johannes Kulset og Magnus Cort ble også sittende i samme felt som Roglic.





