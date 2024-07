Scaloni om Messis landslagsframtid: – Vi kommer ikke til å stenge døra for ham

Etter semifinaleseieren mot Canada i Copa America fikk 37-åringen spørsmål om egen landslagsframtid.

– Jeg lever som jeg gjorde i forrige Copa America og under VM. Dette er de «siste kampene» og jeg nyter dem til det fulle, sa Messi.

Den tidligere Barcelona- og Paris Saint-Germain-spilleren scoret Argentinas andre mål i 2-0-triumfen mot Canada.

– Sannheten er at det er helt utrolig hva denne spillergruppen har gjort. Det har ikke vært enkelt for oss å nå en ny finale og være i posisjon til å bli mestere igjen. Det har vært et krevende Copa America. Kampene har vært jevne, banene dårlige og det har vært høye temperaturer. Det er flott å være i finalen, fortsetter Messi.

Også landslagssjef Scaloni fikk spørsmål om veteranens framtid i det argentinske laget. Han understreker at alt er opp til Messi selv.

– Han vet at det ikke er vi som kommer til å stenge døra for ham. Han kan bli her så lenge han vil, selv etter at han legger opp. La ham avgjøre selv hva han vil, sa Scaloni.

