Fredrikstad låner midtstopper fra fransk toppklubb

Det skriver Fredrikstad på sine nettsider.

– Jeg er veldig glad for å være i Fredrikstad og bli en del av dette laget, sier Fall.

Senegaleseren gjorde i januar 2023 overgang til Stade de Reims, hvor han bare har fått et innhopp på 31 minutter for A-laget. Han har imidlertid notert seg for ett mål på 24 kamper for Reims andrelag.

– Det var en kul opplevelse å debutere i Ligue 1 og spille foran nesten 60 000 mennesker. Nå gleder jeg meg til å komme i gang i Fredrikstad og bli bedre kjent med klubben og supporterne her, sier Fall.

Fredrikstad informerer om at avtalen i første omgang er et lån til sommeren 2025, men at de har sikret seg opsjon på kjøp.

– Jeg gleder meg til første trening med laget, og å treffe mine nye lagkamerater. Jeg har fått et godt førsteinntrykk av FFK, forteller midtstopperen.

