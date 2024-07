Pogacar fortsatte kritikken mot Vingegaard: – Prøver å underspille

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– På 2. etappe satte vi rekord for å ta oss raskest opp San Luca-stigningen, og Jonas var god nok til å sitte på hjulet mitt. Når du kjører så fort opp til San Luca, er formen rimelig god, påsto UAE-rytter Pogacar på mandagens pressekonferanse.

For snaue tre måneder siden var Visma-kaptein Vingegaard i en dramatisk ulykke hvor han pådro seg flere ribbeinsbrudd, punktert lunge og betennelse i lungevevet.

I etterkant har Vingegaard uttalt at han er usikker på egen form, men at han er overrasket over hvor godt kroppen responderer.

– Han er alltid i front og virker ekstremt fokusert. Han kjører nedoverbakker og tar risiko. Jeg synes han ser ganske skarp ut og er i veldig god form, sa Pogacar og fortsatte:

– Visma prøver å underspille litt, og samtidig prøver de å utstråle selvtillit den siste uken av løpet. Men det plager meg ikke. Jeg er mye sikrere på meg selv i år.

Vingegaard har vunnet Tour de France de to siste årene, mens Pogacar vant i 2020 og 2021. Så langt i årets ritt har han skaffet seg en luke på 1.15 minutter ned til dansken på 3.-plass. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ligger som nummer to, 33 sekunder bak Pogacar.

Etter søndagens etappe var Pogacar irritert over at Vingegaard og Evenepoel ikke ønsket å være med på å prøve å kjøre inn bruddet.

– Det er synd at vi ikke gikk for det sammen. Jeg tror det er på grunn av Vismas taktikk. Ellers hadde det blitt oss tre på pallen, sa Pogacar.

– De er redde for meg og bare fulgte etter, fortsatte han.

Vingegaard slo tilbake på et pressetreff på hviledagen mandag.

– Kanskje noen ikke forstår taktikken vår, men det er deres problem, sa han.

Også Evenepoel forsvarte seg.

