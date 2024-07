Medvedev slo verdensener Sinner – klar for semifinale i Wimbledon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Russeren sikret avansementet med sifrene 6-7 (7-9), 6-4, 7-6 (7-4), 2-6, 6-3. I semifinalen venter vinneren av oppgjøret mellom spanske Carlos Alcaraz og Tommy Paul fra USA.

I åpningssettet leverte både Sinner og Medvedev feilfritt i egne servegame, og et tiebreak måtte til for å skille de to stjernene. Også der var det svært jevnt, men Sinner knep til seg det første settpoenget med 9-7.

Medvedev slo imidlertid tilbake med et tidlig brudd i det andre settet, og russeren var nær et nytt brudd på 4-2. Det avverget Sinner, men italieneren kunne ikke hindre at Medvedev utlignet til 1-1.

I det tredje settet ble Sinner nok en gang brutt tidlig, og en svimmel italiener behøvde medisinsk tilsyn før han kunne fortsette kampen. Sinner maktet likevel å bryte tilbake og tvinge fram tiebreak. Der var Medvedev best og gikk opp i 2-1-ledelse.

Den holdt han riktignok ikke så lenge da Sinner storspilte i fjerde sett og tvang fram et femte og avgjørende sett med 6-2-seier.

Der klarte ikke italieneren å holde nivået oppe og ble brutt til 1-3. Medvedev kunne dermed til slutt serve inn både settet og seieren med 6-3.

Verdensener Sinner har tatt tennisverden med storm de siste to årene. I starten av 2023 var italieneren nummer 15 på verdensrankingen, før en kruttsterk avslutning på året brakte ham helt opp på 4.-plass.

22-åringen tok med seg momentumet inn i 2024, og i slutten av januar slo han Medvedev i finalen av Australian Open. Siden har det blitt titler i Rotterdam (ATP500), Miami (Masters) og Halle (ATP500). Bare Carlos Alcaraz (to ganger) og Stefanos Tsitsipas har klart å slå italieneren i 2024.

Etter Roland-Garros i juni seilet Sinner opp som ny verdensener.

Både Sinner og Medvedev står bokført med én Grand Slam-tittel. Medvedev vant US Open i 2021.