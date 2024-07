Djokovic feide Rune av banen – så langet han ut mot publikum: – Respektløse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Djokovic sikret avansementet med sifrene 6-3, 6-4, 6–2.

– Til alle de som har valgt å være respektløs mot en spiller, i dette tilfellet meg, ha en gooooood natt. Gooooood natt, sa Djokovic og etterlignet publikummet som hadde buet underveis i kampen.

– De (tilskuerne) var respektløse, og jeg aksepterer ikke det. Jeg vet at de heiet på Rune, men det er ikke en unnskyldning for å bue. Jeg har vært med på «touren» i over 20 år, så jeg kan alle triksene og vet hvordan det funker, så stol på meg, fortsatte han.

Uttalelsene fikk blandet mottakelse fra publikummet på stadion. Deler fortsatte med buingen, mens andre reiste seg opp og klappet for serberen.

– Jeg velger å fokusere på de respektfulle tilskuerne som kjøpte billett for å se på kampen og som elsker tennis. Jeg har spilt i mye mer fiendtlige omgivelser, så dere kan ikke røre meg, sa Djokovic.

I kvartfinalen venter australske Alex De Minaur, som vant 3–1 over franske Arthur Fils tidligere mandag.

Storspilte

Djokovic og Rune hadde møttes fem ganger før mandagens oppgjør, hvor serberen hadde stukket av med seieren i tre av oppgjørene. Kveldens triumf var hans tredje strake mot dansken.

Djokovic brøt Runes første servegame og holdt så hele veien inn til 6-3-seier i første sett. Rune holdt stand litt lenger i andre sett, men måtte se seg brutt igjen i sitt fjerde servegame. Dermed kunne serberen sikre seg 2-0-ledelse etter han servet inn til 6-4-seier.

Serberen fortsatte storspillet i tredje sett, hvor han nok en gang brøt Runes første og fjerde servegame. 37-åringen kunne dermed serve inn både settet og seieren til 6–2.

Skadecomeback

Djokovic spilte forrige uke sin første kamp siden åttedelsfinalen av Roland-Garros 3. juni. Der pådro han seg en skade på menisken, noe som tvang ham til å trekke seg fra kvartfinalen mot Casper Ruud.

Få dager senere gjennomgikk han en operasjon. Serberen brukte krykker de første dagene etter inngrepet. I etterkant har han kjempet en kamp mot klokka for å rekke årets Wimbledon-turnering, og erklærte seg spilleklar bare noen dager før start.

Djokovic har vunnet Wimbledon sju ganger. I fjor ble det finaletap mot Carlos Alcaraz.