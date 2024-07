Ukrainer slo over 36 år gammel verdensrekord i høyde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den gamle rekorden på 2,09 ble satt av bulgareren Stefka Kostadinova i august 1987.

– Jeg slo verdensrekorden for landet mitt. Nå kommer man foran hver eneste konkurransen til å skrive «Jaroslava Mahutsjykh, verdensrekord fra Ukraina», sa 22-åringen i full lykkerus etter søndagens bragd.

Hun hoppet over 2,10 meter på første forsøk. Noen minutter tidligere gjorde hun årsbeste i verden på 2,07.

– Er det riktig det vi ser på skjermen? Det er helt utrolig. Jeg forstår nesten ikke hva vi ser her. Fy søren, hun hopper høyt, utbrøt NRKs kommentator Christina Vukicevic Demidov.

22-årige Mahutsjykh vant høydekonkurransen med ni centimeters margin til toeren Nicola Olyslagers fra Australia.

– Jeg ble kjempeglad allerede da jeg var på 2,07. Treneren min sa at vi kanskje burde la det være med det på grunn av OL, men jeg sa at jeg kjente på meg at vi kunne klare det, sa Mahutsjykh i seiersintervjuet.

I fjor ble hun verdensmester i Budapest etter å ha tatt sølvet året før i Eugene. Hun var også nest best i 2019-VM i Doha som 18-åring.

Ukraineren måtte flykte fra russisk bombardement da hjembyen Dnipro ble angrepet i februar 2022. Senere i sommer kommer Mahutsjykh til Paris-OL som en av de største friidrettsstjernene.

I herrekonkurransen prøvde Armand Duplantis igjen å forbedre sin egen verdensrekord til 6,25, men svensken feilet i alle sine tre forsøk. 24-åringen sikret seieren på 6 meter.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt