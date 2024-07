Wolverhampton solgte kapteinen til Premier League-rival

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både West Ham og Wolverhampton bekrefter overgangen i sine mediekanaler lørdag. Ifølge flere engelske medier, deriblant BBC, betaler West Ham 40 millioner pund for midtstopperen.

– Det er en utrolig følelse. Så fort jeg ble gjort oppmerksom på at det var interesse fra klubben, visste jeg at det var en mulighet jeg ønsket å jakte. Jeg kunne ikke vært mer tilfreds, sier Kilman.

27-åringen, som spilte 24 kamper under ledelse av Julen Lopetegui i 2022/2023-sesongen, ser fram til å jobbe med spanjolen igjen.

– Jeg nøt virkelig å spille for Julen da han var i Wolves. Han er en svært dyktig trener og en jeg lærte mye av. Jeg er sikker på at jeg kommer til å fortsette å utvikle meg her, forteller Kilman videre.

Kilman overtok kapteinsbindet i Wolverhampton da Ruben Neves forlot klubben i fjor sommer.

