Ny regn-utsettelse for Ruud i Wimbledon – rakk å spille i sju minutter

Det er spådd mer regn over All England Club-anlegget den neste timen, og dermed måtte nettet tas ned og banen dekkes til etter bare sju minutter med spill onsdag.

Ruud og Fognini hadde ventet i to timer på å komme i gang med kampen, som egentlig skulle ha startet klokken 12 norsk tid. Regnet førte til utsettelser i 45 minutter, deretter ytterligere en halvtime og så 45 minutter til.

Da spillerne kom i gang, vant Ruud og Fognini hvert sitt game på egen serve. Så ble de vist inn i garderobene igjen.

Ruud har aldri tatt seg videre til 3. runde i Wimbledon. Nordmannen slo ut australske Alex Bolt i første runde i år.

Snarøya-gutten har derimot klart å slå Fognini før. Det har han gjort i alle tre kampene de har møttes. To av kampene foregikk på Ruuds favorittunderlag grus, mens én ble spilt på hardcourt. Denne gangen blir det et oppgjør på gress på Wimbledons bane nummer to.

