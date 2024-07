«Overlykkelig» Ronaldo etter straffedrama: – Definitivt mitt siste EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En sønderknust Ronaldo trengte trøst fra lagkameratene etter straffebommen mot Slovenia i den første ekstraomgangen mandag kveld. I straffesparkkonkurransen gjorde superstjernen opp for seg med nettkjenning, og takket være tre Costa-redninger kunne Portugal juble for EM-avansement.

– Jeg var lei meg, nå er jeg overlykkelig. Det er det fotball gir deg. Selv de sterkeste menneskene har dårlige dager. Jeg var helt på bunn da laget mitt trengte meg som mest. Det var tristhet først, og glede til slutt, sa Ronaldo etter kampen.

Årets EM er Ronaldos sjette i karrieren. Ikke overraskende bekrefter portugiseren at det blir hans siste.

– Det er uten tvil mitt siste EM, men jeg blir ikke emosjonell av det. Jeg blir emosjonell av alt fotballen har å by på. Det handler ikke om å forlate fotballen, før hvis jeg gjør det, hva mer hadde jeg behøvd å gjøre eller vinne? Det handler ikke om ett poeng til eller fra. Det som motiverer meg mest, er å gjøre folk glade, sa Ronaldo til den portugisiske avisen O Jogo.

Tross straffebom i ekstraomgangene var landslagssjef Roberto Martínez mest opptatt av å hylle 39-åringen.

– Ronaldo trenger ikke å bekymre seg. Jeg var overbevist om at han kom til å score i straffesparkkonkurransen. Jeg tror vi alle er veldig stolte av ham. Hele garderoben er begeistret for det han gjør. Måten han reagerte på er et eksempel på noe vi er stolte av i den portugisiske fotballen, sa Martinez.

(©NTB)