Jakob Ingebrigtsens klage gir ny etterforskning i henlagt sak mot faren

I april ble flere saker mot Ingebrigtsen lagt vekk. Fire av barna hans klaget på politiets avgjørelse.

– Det er beholdt henleggelsene bortsett fra når det gjelder Jakob. Der har de omgjort henleggelsen og bedt om ytterligere etterforskning, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til VG.

NTB sitter også på opplysninger om at det er Jakob Ingebrigtsens sak som er blitt sendt tilbake til politiet.

– Statsadvokaten har opprettholdt alle henleggelsene med unntak av én. Den sendes i retur til Sørvest politidistrikt med ordre om ytterligere etterforskningsskritt, herunder nytt avhør av fornærmede, sier statsadvokat Birgitte Budal Løvlund i en pressemelding.

Aftenposten var først med å melde om saken. Avisen fikk nyheten bekreftet av Larsen. Hun representerer fem av de sju Ingebrigtsen-barna.

– Jeg skjønner ikke at det er mulig å henlegge en så alvorlig sak. Jeg er enig med statsadvokaten i omgjøring av henleggelsen og forutsetter tiltale også i denne saken, sier Larsen til Aftenposten.

Erkjenner ikke straffskyld

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner, mot én av de fornærmede i saken. Friidrettstreneren erkjenner ikke straffskyld.

Sakene mot fem av de fornærmede ble henlagt på bevisets stilling, og én av sakene ble lagt bort på grunn av foreldelse.

– Gjert opplever seg dømt i folkedomstolen for disse forholdene, og det er derfor godt for ham at statsadvokaten har opprettholdt henleggelsene. At det bes om ytterligere etterforskning i én av sakene før også den eventuelt endelig henlegges, framstår ryddig av statsadvokaten, sier advokat John Christian Elden i en uttalelse.

Håper på ro

Han legger til at Gjert Ingebrigtsen ser fram til en rettsbehandling av forholdet han er tiltalt for.

– Det er fortsatt vår vurdering at det ikke har funnet sted noe straffbart forhold, sier Elden.

Saken har vært en enorm belastning for Ingebrigtsen og hans familie, påpeker medforsvarer Heidi Reisvang.

– Vi håper dagens henleggelser vil bidra til ro rundt saken fram til rettssaken finner sted, sier hun.





(©NTB)