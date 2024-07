Stabæk satser grønt – Nadderud får Norges første moderne tretribune

Det kommer fram i en pressemelding fra Moelven Limtre, som skal levere materialene til tribunene. Backe Stor-Oslo skal bygge det nye anlegget på oppdrag fra Bærum kommune.

– Dette er et stort og inspirerende prosjekt for oss. Her har vi en byggherre som ønsker å tenke nytt, og vi tror dette bare er starten på flere slike tribuneprosjekter i tre framover, sier prosjektsjef Tore Olsen Hagelund Moelven Limtre.

Tre av de fire tribunesidene på nye Nadderud skal bygges i limtre.

– Limtre er et miljøvennlig alternativ siden det er fornybart og har et lavt klimaavtrykk. Bygget skal stå i mange år og vil representere miljø og bærekraft som viktig fundament i oppgraderingen av hele Nadderud idrettspark. Limtre gir også et varmt og hyggelig uttrykk med høy arkitektonisk kvalitet, sier Philip van de Velde, avdelingsleder for bygg og prosjekt i Bærum kommune.

Totalt vil det gå med 700 kubikkmeter limtre til stadionprosjektet. Nye Nadderud idrettspark skal etter planen stå ferdig i 2027.









(©NTB)