Casper Ruud kontrollert videre i Wimbledon: – Flott å være tilbake

I løpet av vel to timer var kampen over med settsifrene 7-6 (7-2), 6-4 og 6-4. Ruud spilte sin første gresskamp siden han røk ut i 2. runde samme sted for et år siden.

– Det er flott å være tilbake i Wimbledon. Hver seier jeg kan få her er bra for selvtilliten min og karrieren min, sier Ruud til arrangøren.

– Gressesongen handler for min del om å slippe skuldrene ned og å ta det som det kommer. Selvfølgelig ønsker jeg å bli en bedre gresspiller, men jeg må samtidig være realistisk. Jeg vet at sjansene mine er bedre på grus, for eksempel. Men det er fint. Jeg kan spille med lave skuldre og ikke så mye press på meg selv, fortsetter Norges tennisess.

I starten slet nordmannen med å svare på Bolts server. Den 234.-rangerte australieren servet med venstre arm og ofte inn mot midten av banen, noe som bød på problemer for Ruud.

De to spillerne fulgte hverandre gjennom første sett uten et eneste servebrudd. I tiebreaket viste derimot Ruud solid utholdenhet, og han avgjorde kjapt med 7-2-seier.

Hevet seg

Sett nummer to ble hakket mer komfortabelt for Ruud. Han brøt Bolt i femte game til 3-2-ledelse, men så brøt australieren tilbake. Ruud klarte å bryte igjen på direkten, og etter hvert servet han feilfritt inn til 6-4-seier.

– Jeg synes Casper Ruud gjør en fin forestilling her. Han spiller bedre og bedre for hvert game, synes jeg. Jevnt første sett og tiebreak, men etter det er Casper bedre, sa Discovery-kommentator Christer Francke.

I tredje sett ble det et nytt servebrudd til 3-2-ledelse for Ruud, og dermed dominerte han kampen fullstendig. Han spilte kontrollert hjem settet og seieren, selv om Bolt kjempet hardt til siste slutt, og han kom seg dermed videre til 2. runde uten altfor store anstrengelser.

Magesyk

Nordmannen kunne riktig nok ha avgjort kampen noe tidligere. Han misbrukte tre matchballer på stillingen 5-3 og ytterligere to på 5-4 før han til slutt fikk vippet tredjesettet i sin favør.

Ruud fikk trøbbel som følge av en mageparasitt i sin forrige turnering (Roland-Garros), og han har trengt tid til å hvile inn mot Wimbledon. Foran storturneringen i London uttalte han til NTB at han hadde 11-12 dager med mye tid i sengen etter Grand Slam-konkurransen i Paris.

I 2. runde skal Ruud opp mot vinneren av oppgjøret mellom Luca Van Assche (Frankrike) og Fabio Fognini (Italia).





(©NTB)