Viking seiret 4-2 hjemme mot sjansesløsende Rosenborg

Det ble en hendholdsrik affære i Stavanger, der Rosenborg var skuffet over å gå til pause med 0-1. Et straffespark til Viking etter VAR-sjekk og vanvittige scoringsmuligheter for Rosenborg preget første omgang, men etter pause ble det overkjøring fra hjemmelaget.

Riktignok utlignet Rosenborg kun to minutter ut i 2. omgang, men derfra og ut handlet alt om Viking, som scoret tre mål på et drøyt kvarter og kunne trygge inn tre komfortable poeng.

Zlatko Tripic ble kampens profil med mål på straffe før pause og nok en fulltreffer da han la på til 3-1 etter 72 minutter.

– Det er noe småslurv i kampen, så det viser at det er noen uker siden vi spilte en tellende kamp. Dette var en god start. Vi scoret fire flotte mål, og så vet vi at vi har mye mer å gå på. Endelig er vi i gang igjen, sa Tripic til TV 2 etter kampen.

Sju minutter før slutt sørget Peter Christiansen for 4-1 med et skudd fra innenfor 16-meteren. Ole Sæter satte et straffespark på overtid for RBK, men det pyntet bare på resultatet.

Viking går dermed opp på 22 poeng, åtte foran RBK, som blir stående med sine 14.

VAR-straffe

Til tross for en til slutt komfortabel seier, var det lite som tydet på overkjøring i første omgang. Rosenborg hadde kjempemuligheter til å score før pause, men gikk i hvilen uten nettkjenning.

Score gjorde derimot Viking, som fikk straffe etter et drøyt kvarter. Da gikk Vikings Nick D'Agostino ned i Rosenborgs felt, og etter en VAR-sjekk konkluderte dommer Ola Hobber Nilsen med at Rosenborgs Jesper Reitan-Sunde hadde stemplet Viking-spissen. Tripic var sikker fra straffemerket og ga hjemmelaget ledelsen.

– Jeg merker at jeg er borti ham, men dommeren dømmer, og VAR har vi også, så da er det sikkert riktig, sa Reitan-Sunde om straffesituasjonen til TV 2 i pausen.

Endelig uttelling

Etter en halvtimes spill fikk Rosenborg kjempemuligheter på rekke og rad. Først fikk Santeri Väanänen kranglet med seg ballen forbi både Vikings forsvarere og keeper, men avslutningen til finnen ble reddet på strek av en heltemodig Sondre Bjørshol.

Kun få strakser senere fikk Rosenborg en trippelmulighet, men ballen ville ikke inn i mål. Nok en gang var det takket være oppofrende Viking-spillere.

Rett etter pause fikk RBK endelig uttelling ved Edvard Tagseth, men det så bare ut til å vekke hjemmelaget.

For Bjørshol gjorde seg også bemerket offensivt med sin 2-1-scoring etter 67 minutter, da skuddet hans fra distanse gikk via et RBK-ben og satte keeper Sander Tangvik ut av spill.

Tripic satte sitt andre mål for dagen da han skrudde ballen lekkert i bortre hjørne og la på til 3-1. Petter Christiansens markkryper og Sæters straffespark ble de to siste målene i den innholdsrike kampen i Stavanger.