Tordenvær i Dortmund – EM-kampen mellom Tyskland og Danmark avbrutt i 25 minutter

Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand reagerte på sidelinja da det lynte og tordnet samtidig over stadion, og dommer Michael Oliver brukte ikke lang tid på å stoppe kampen.

Først kalte han til sideliinjen. Da været ikke viste tegn til å bedres, ble det noen minutter senere bestemt at spillerne skulle gå i garderoben.

I tillegg til lyn og torden var det et voldsomt skybrudd med innslag av hagl over banen i Dortmund. TV-bildene viste store hagl på banen, og regnværet førte til at det ble kraftige fossefall fra triibunetakene ned på tilskuere.

20 minutter etter at kampen ble avbrutt kom spillerne på banen igjen, da været hadde bedret seg betydelig. De fikk noen minutter til å varme opp, og omtrent 22.00, en time etter kampstart, kom kampen i gang igjen.

Kampen er foreløpig målløs.

