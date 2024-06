Vant NM-gull på 1500 meter med over 13 sekunder: – Gøy å kjenne litt blodsmak i munnen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Friidrettsjuvelen var storfavoritt før fredagens finale, og på hjemmebane leverte han varene. 23-åringen vant med over 13 sekunder og satte ny banerekord da han løp inn til 3.34.03. Han la samtidig inn en meget solid søknad om kongepokal.

– Det var slitsomt, men det er helt fantastisk. Det har vært en spesiell oppladning. Dette er en bane som jeg har utallige timer på, sa den ferske gullvinneren til NRK og fortsatte om kongepokalen som det også konkurreres om i Sandnes:

– Alt som har noe med konge å gjøre er helt magisk. Det er ingen ting som står høyere. Jeg har nok løpt fortere enn dette rundt her, men det er stas. Det er gøy å kjenne litt blodsmak i munnen. Det er da man kjenner at man leve

23-åringen rykket fra umiddelbart, og ingen var i nærheten av å utfordre den doble EM-vinneren fra Roma om NM-gullet. Kristoffer Sagli tok sølv på 3.47,66, mens Andreas Fjeld Halvorsen ble nummer tre med 3.47,78, ett hundredel foran Håkon Moe Berg.

– En oppvisning av de sjeldne. Han bare gir og gir, sa NRKs kommentator Jann Post om gullvinnerens løp.

Ingebrigtsen reiste hjem med to nye gull fra EM i Roma i juni. Han er den eneste mannlige utøveren med seks EM-gull. 25. juni ble han og kona Elisabeth Asserson Ingebrigtsen foreldre til Filippa.

– Jeg er spent. Det er litt uvanlig å forberede seg til konkurranse hjemme i mitt eget hus, men jeg kjenner at jeg gleder meg. Jeg tror det blir bra i kveld. Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har fått gjort denne uken. Heldigvis er Filippa også glad i å hvile, så jeg har fått gjort det. Jeg har et godt lag med Elisabeth og Filippa, sa Ingebrigtsen til NRK.

Det blir en travel sommer for 23-åringen med det nye familietilskuddet. I begynnelsen av august skal Ingebrigtsen forsvare OL-gullet på 1500 meter.

23-åringen fra Sandnes innledet årets utendørssesong på annenplass på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Eugene. Deretter vant han tilsvarende distanse under Bislett Games i oppladningen til de to EM-gullene.