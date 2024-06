Retzius fikk seg en «støkk» – så tok hun NM-gull i stavsprang

– Jeg er veldig fornøyd. Det er det som er målet i et mesterskap, og det er plasseringene som gjelder. Et gull tar jeg aldri for gitt, sa Retzius til NTB.

28-åringen har en personlig bestenotering på 4,70, satt i Genève for drøye to år siden. Det er samtidig norsk rekord i øvelsen.

Fredag sto hun over samtlige høyder før 4,26 meter, der hun trengte tre forsøk på å komme seg over. Dermed måtte 17-åringen Embla Mathilde Njerve, som lå an til et svært overraskende gull, i stedet nøye seg med sølv. Birgitte Kjuus tok bronsen.

– Jeg har aldri hatt et sånt hopp som jeg hadde i det første forsøket. Jeg mistet grep på staven, og jeg ble litt forfjamset. Da er det en god erfaring å ta seg sammen og klare det siste forsøket. Jeg fikk på en måte en liten støkk, men da var det godt at jeg klarte å omstille og ikke tvile. Det er alltid nervepirrende å ta det siste forsøket, fortsatte Retzius.

Ny mesterskapsrekord

Gullvinner Retzius tok seg deretter over 4,41 på andre forsøk, før 4,52 ble forsert på første forsøk. Det ble også Retzius sitt siste sprang i konkurransen. Det er det høyeste Retzius har hoppet i et NM.

På spørsmål om hun har tro på kongepokal, svarte Retzius følgende:

– Jeg så at Karoline (Bjerkeli Grøvdal) løp veldig, veldig bra i går i så dårlige forhold. Jeg har lagt inn en søknad, men jeg vet ikke om den er god nok. Det er stykke bak egen pers også, men om det ikke var bra nok i går, så kommer det flere år.

Retzius tok seg til EM-finale i 2022, der hun ble nummer tolv. I 2021 klarte hun ikke å ta seg til finale i Tokyo-OL. Hun tok seg heller ikke videre fra kvalifiseringen i friidretts-EM i Roma tidligere denne måneden.

Nedtur for OL-jaktende Faye

Kitty Friele Faye fikk det på sin side ikke til å stemme. Hennes bestenotering på øvelsen er 4,45 meter, men 21-åringen mislyktes med samtlige forsøk på 4,15. 32 utøvere kommer til Paris gjennom rankingsystemet, og før NM var Faye nummer 36. Dermed ser det vanskelig ut for Faye i OL-jakten.

Fristen for å kvalifisere seg til sommerlekene i Paris er førstkommende søndag, men Retzius er trygt innenfor kvotegrensen på øvelsen.

Det er imidlertid ikke gitt at Olympiatoppen tar ut en utøver til OL, selv om vedkommende er inne på ranking.





