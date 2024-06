Line Kloster hedret med friidrettsforbundets gullmedalje

Gullmedaljen har lange tradisjoner. Fra 1914 til 1933 ble hedersbevisningen utdelt til beste resultat under norgesmesterskapet.

Fra 1934 kom en ny regel for gullmedaljen. Der heter det at «forbundets gullmedalje for aktiv idrett kan etter enstemmig vedtak av sentralstyret i et antall av høyst én hvert år tildeles den utøver som gjennom flere år har vist fremragende dyktighet».

2024-medaljen gikk altså til Vidar-løper Kloster.

– Dette kom litt overraskende på, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sa Kloster til NTB etter tildelingen i sprutregnet i Sandnes idrettspark.

– Det betyr selvsagt mye å få anerkjennelse for det man har gjort opp gjennom, både på banen og forhåpentligvis det man har stått for og gjort utenfor også, la hun til.

Vidar-løperen har vært i norgestoppen i en årrekke og har samlet sett 21 NM-gull utendørs og innendørs. Så sent som torsdag ble 34-åringen norgesmester på 100 meter i Sandnes.

På 200-meteren kan det bli en ny medalje, men gullkampen mot Henriette Jæger blir tøff.

Kloster har slitt med å lykkes i internasjonale mesterskap, men under EM i Roma nylig løp hun inn til finaleplass på 400 meter hekk. Veteranen er også kvalifisert for Paris-OL på samme distanse.

I fjor ble friidrettsforbundets gullmedalje tildelt Vladimir Vukicevic, mens den i 2022 gikk til høydehopper Tonje Angelsen.