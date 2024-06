Anders Mol og Christian Sørum kan bli historiske i Paris – disse venter i OL-gruppen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Paris skal duoen prøve å forsvare OL-gullet de vant i Tokyo. Ingen har klart det på herresiden tidligere.

Turneringen i den franske hovedstaden er satt opp med seks grupper med fire lag. To lag fra hver gruppe går videre, i tillegg til de to beste 3.-plassene. Mol/Sørum er plassert i gruppe B med Nederland, Italia og Chile.

I 2021 endte Mol/Sørum som toer i sin gruppe etter ett tap, men spilte seg opp i sluttspillet og kunne til slutt juble for OL-gull.

Turneringen starter 27. juli med gruppespill. Sluttspillet går i gang 4. august med åttedelsfinaler. Finalen spilles 10. august. Den svenske duoen David Åhman og Jonatan Hellvig er ventet å være blant Mol og Sørums fremste konkurrenter på sanden i Paris.

I slutten av mars pådro Mol seg et brudd i foten, og få dager senere ble det klart at han må spille OL-turneringen med en skinne. For tre uker siden var den norske duoen i aksjon i en turnering i Ostrava, der de til slutt ble nummer fire.