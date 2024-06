Ready-jente går til verdens beste bandyklubb

Dregler Nordbø har vært så god og et så stort talent at hun fort hadde vært god nok til å debutere på A-landslaget som 13-/14-åring, men grunnet regler måtte hun vente til hun ble 16. Og da hun først debuterte, gjorde hun det med glans.

Under bandy-VM i vår i Sverige var hun kanskje Norges beste spiller og noterte seg for både scoringer og målgivende pasninger. Jenta er 2007-årgang.

Et nytt eventyr

Dregler Nordbø var også toneangivende for A-laget til Ready etter at hun fikk lov til å debutere da hun hadde fylt 14 år (regler satte en stopper for en tidligere debut). Hun står med to NM-gull og to seriegull siden debuten, men nå venter nye eventyr i Sverige.

– Jeg var på sommerleir hos Villa i 2023. Der kom jeg i kontakt med hovedtrener Johan. Etter sommeren holdt vi kontakt og jeg ble invitert til å komme på besøk og være med på noen treninger noen helger etterpå. Jeg trivdes godt og følte meg veldig godt tatt imot og vare på, sier hun til Dagsavisen.

I tillegg spilte Dregler seks kamper i preseason for klubben og noterte seg for intet mindre enn fire mål og seks målgivende pasninger. Men noen overgang ble det ikke da.

– Det var fordi jeg akkurat hadde startet i 1. klasse på videregående. Det fantes ingen mulighet for å bytte klubb og flytte til Sverige uten å droppe ut av skolen eller begynne videregående på nytt. Det hadde jeg ikke lyst til, forteller hun.

Bandy og skole

Men nå pakker hun bagen og reiser over grensen.

– Det passet bra nå med å kombinere bandy og skole. Nå skal jeg gå 2. klasse på skolen i Lidköping, så det blir som et slags utvekslingsår. Jeg gleder meg mest til å komme meg på plass der. Det er en fin gjeng å være med på og utenfor banen, også gleder jeg meg til å skape meg et miljø utenfor bandyen og, sier hun og peker på skolen.

– Det er kult og inspirerende å komme til en klubb der det er så proft og høyt nivå. Jeg har hele tiden ønsket å komme tilbake dit, så det blir utrolig bra.

– Hva er planen den kommende sesongen?

– Jeg har en ettårskontrakt og skal spille A-lagsbandy der. Så får vi se litt om det blir noe mer. Målet som Villa-spiller er å være med på å vinne et SM-gull, deres femte på rad. I tillegg vil jeg utvikle meg videre som bandyspiller og bli enda bedre.

– Hvordan blir det å flytte hjemmefra?

– Det er litt skummelt, men Sverige er jo ikke så langt unna. Får jeg hjemlengsel, så er det ikke umulig å komme hjem på en liten helgetur eller ferie, avslutter hun.

