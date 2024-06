Håndballikonet: – Skulle ønske jeg hadde gjort enda mer

NTB snakaket med 44-åringen etter at hun hadde deltatt på et møte i statsministerboligen om inkludering av skeive i idretten. Med pridemåneden på hell møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) Hammerseng-Edin og flere andre tidligere og nåværende utøvere for å høre deres historier.

– Jeg sitter igjen med en følelse av at jeg fikk en god påminner om hvor viktig det er at jeg fortsetter å bruke stemmen min akkurat når det gjelder dette temaet, sa Hammerseng-Edin til NTB.

– Mye er bra, men det er fortsatt veldig mye som er krevende med å være annerledes enn majoriteten, legger hun til.

– De skal applauderes

I fjor lanserte regjeringen en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold hvor idretten er inkludert. Norges idrettsforbund (NIF) har satt søkelyset på undersøkelser som viser at idretten ikke speiler befolkningen.

«Vi tror det er utrygghet og manglende åpenhet som ligger bak, da vi går ut fra at alle er like interessert i idrett uavhengig av seksuell orientering», skriver NIF.

I toppen av blant annet ishockey og fotball er det ingen menn som har stått fram som homofile i Norge. Hammerseng-Edin håper noen vil tørre å stå i oppmerksomheten som følger, i tillegg til det å ha fokus som utøver.

– De skal applauderes og få honnør for at de gjør noe som faktisk er enda større og viktigere enn det å være en som er god til å score eller løpe fort, sier Hammerseng-Edin.

– At de skal få slippe å føle at de ødelegger for noen, at de er «uproffe» fordi de har «feil fokus», forteller hun.

– Burde ikke ha noe å si

Hammerseng-Edin har i mange år, som aktiv og etter karrieren, brukt energi i kampen om likestilling. I 2007 fikk hun prisen for årets forbilde på Idrettsgallaen.

– Jeg skulle ønske jeg hadde gjort enda mer enn jeg gjorde som aktiv utøver. Det var da jeg hadde en stemme som nådde flest, sier hun.

Håndballspilleren med 167 landskamper ble på direktesendt TV «kastet ut av skapet», som hun selv har kalt det, da kommentator Harald Bredeli trodde han ikke var på lufta.

– Alle mine nærmeste visste om det da, men jeg hadde valgt ikke å snakke om det i offentligheten fordi jeg synes ikke det burde ha noe å si om jeg var sammen med en jente, eller om jeg var sammen med en gutt, sier hun.

Selv om hun var et skeivt forbilde for mange allerede før hun «kom ut», økte det trykket.

– Det var strevsomt og av og til belastning, spesielt kanskje for familien min, å være en av de synlige. Når jeg har fått høre hvor mange det har betydd noe for, har det egentlig vært udelt positivt, sier Hammerseng-Edin.

Hyller regjeringen

I Oslo avsluttes pridefeiringen med en stor parade lørdag. Der vil NIF og andre representere idretten. Det gleder kulturminister Lubna Jaffery.

– Det er en feiring av kjærligheten, men det kommer ikke av seg selv. Derfor er disse møtene og andre debatter i prideuken enormt viktige. Vi må ta oss videre, sier Jaffery til NTB.

– Vi vet det er tilbakesteg andre i andre deler av verden. Vi ser også i debatter her i Norge hvor polariserende den er. Vi må stå i det og diskutere det, og det er også en viktig del av pride, fortsetter hun.

Fotballpresident Lise Klaveness deltok også på frokostmøtet i statsministerboligen. Hun setter pris på engasjementet fra myndighetene.

– Jeg tror det enkleste for dem hadde vært å la være. Jeg mener det er modig at de lener seg skikkelig inn, tar tak og setter skulderen inn mot døra på noe som krever en fortsatt innsats, sier Klaveness til NTB.

– Det betyr masse personlig for meg som selv har barn og er gift med en av samme kjønn, sier hun.

Fotballpresidenten sier forbundet jobber for å tilby samme trygghet for gutter som for jenter.

– Det er ikke noe vi kan vedta, men noe vi må jobbe for, alle sammen. Alle som er interessert i fotball og er i bredde- og barnefotballen. Det er jo folket. Fotball er folkets idrett.