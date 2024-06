Golfforbundet går for Borge og Stavnar i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed kan det ligge an til at begge får sin OL-debut. Både Borge og Stavnar er kvalifisert for sommerlekene i henhold til Det internasjonale golfforbundets (IGF) regelverk.

Det er opp til Olympiatoppen om de to golfspillerne skal tas ut til OL. Tidligere denne måneden ble Viktor Hovland og Kristoffer Ventura uttatt til herrenes turnering.

Borge og Stavnar representerer begge Vestfold Golfklubb. Borge spiller til daglig på LPGA-touren, Stavnar på europatouren.

I OL i Tokyo for tre år siden deltok Hovland, Kristian Krogh Johannessen og Tonje Daffinrud for Norge.