Paris-ordfører med pekefinger mot Macron før OL: – Han spolerer festen

Det forteller hun i et intervju med avisen Quest France.

– Han spolerer festen ved å gjøre dette mot det franske folket. Hvorfor skal vi undergrave et fantastisk øyeblikk med et valg som ble utlyst i all hast, uten å rådføre seg med noen? spør Hidalgo retorisk.

Analytikere hevder at det er en økt risiko for protester og vold dersom det ytre høyre-partiet Nasjonal Samling (RN) oppnår makt i landet. De ble nylig det klart største partiet i det franske EU-valget.

– Det er mitt ansvar å gjøre alt for at lekene skaper harmoni og ikke vold, sier Hidalgo videre.

Macron har selv omtalt nyvalget som en «oppklaring» og har advart det franske folk mot å stemme på de han omtaler som «ekstreme». Det omfatter både RN og høyrepartiet Republikanerne, som har inngått et samarbeid før valget.

Første runde i det franske valget starter 30. juni, mens den andre og siste finner sted 7. juli.

OL i Paris arrangeres mellom 26. juli og 11. august.