Grøvdal gir opp 10.000-meteren i OL

Til kanalen meddeler hun at hun har landet på å bare løpe 5000 meter under NM kommende helg. Det betyr at det også blir hennes eneste distanse i den franske hovedstaden senere i sommer. I starten av juni tok hun EM-sølv på distansen.

– Det er 10.000 meter med piggsko. Det hadde sikkert gått fint, men det er ikke optimalt, fordi det er en ganske stor belastning. Jeg har vært skadefri så langt i sesongen, og jeg er ikke skjør, men jeg vil ikke stresse med det, forteller hun til kanalen.

Grøvdal forteller videre at hun ideelt sett skulle vært kvalifisert til 10.000-meteren allerede, men veteranen har ikke klart OL-kravet i løpet av kvalifiseringsperioden. Hun er heller ikke kvalifisert gjennom rankingsystemet.

Åtte plasser på 10.000-meteren i OL settes av til løpere som har kvalifisert seg via terrengløp. Grøvdal, som har flere EM-gull i terrengløp, forteller at hun ikke ble klar over den regelen før i april. Dermed manglet hun ett løp.