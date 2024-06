Sogndals tenåring herjet igjen: – For en juvel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

18-åringens målgivende pasning og scoring sørget for at de hvitkledde knappet inn på serieleder Kongsvingers forsprang. Sogndal har kun to poeng opp til tabelltoppen.

Kantspiller Baidoo kom til Sogndal fra Asanska ghanesisk nivå to. Etter 14 kamper står han med seks mål og tre målgivende. I tillegg har han to mål i cupen.

Etter 25 minutter leverte Baidoo varene på kanten. Hans innlegg fant Felix Eriksson som headet inn 1-0. Et kvarter før slutt gjorde ghaneseren det selv da han dro seg inn i feltet og satte ballen i det lengste hjørnet.

– For en juvel Sogndal har der, sa TV 2s kommentator Mathias Macody Lund.

I forrige serierunde kom Sogndal under 0-1 mot Lyn, men også da vartet Baidoo opp med assist og scoring.

Kongsvingers serieledelse kan bli tatt over av Vålerenga søndag når Oslo-laget tar imot Sandnes Ulf.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)