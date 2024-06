Støre møtte skeive idrettsforbilder: – Sterke historier

Statsminister Støre (Ap) og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) inviterte til frokostmøte i statsministerboligen. Møtet hadde inkludering av skeive i idretten som tema.

– Jeg har lært historien til modige mennesker som har tatt det ansvaret det er både å stå fram med sin egen historie, men også ta lederansvar, sa statsminister Støre til NTB etter møtet.

Han fikk innspill fra tidligere utøvere som håndballspiller Gro Hammerseng-Edin og langrennsløper Stian Grastveit. Håndballspiller Ola Hoftun Lillelien var også til stede.

– Vi ønsker å høre om erfaringene. Vi ønsker å gi uttrykk for støtte. Jeg håper de tar med seg det, for dette er mennesker som er rollemodeller og betyr mye, sa Støre.

– Det kan komme motkrefter

I mange idretter er det fortsatt store utfordringer og få som har stått fram med sin legning.

– Hva tror du ville skjedd om en mann i Eliteserien i fotball eller ishockey hadde stått fram i dag?

– Flere har gjort det i ulike idretter. Terskelen for det håper jeg har gått ned. Og jeg håper at ledere og trenere er kloke nok til å forstå at de går glipp av dyktige idrettsutøvere ved ikke å være klar over denne utfordringen mange føler, sa Støre.

Han kommer samtidig med en advarsel:

– Og så skal vi være klar over at det kan komme motkrefter, og ting kan snu. Det er land tett på oss som innfører lover. Det er en strømning fra ytre høyre som stigmatiserer skeive, noen ganger på en måte som er livsfarlig. Derfor må vi markere fra politisk ledelse at vi skal være med på å motvirke det, sa han.

– Inspirerende

Håndballspiller Ola Hoftun Lillelien (Drammen) sto fram som homofil for to år siden. Han var blant dem som fikk fortelle regjeringsrepresentantene sin historie. Han tok med seg mye fra frokosten.

– Det var utrolig inspirerende. Det er jo mange folk som man har sett i mediene. Noen har jeg snakket med litt privat, men å høre deres refleksjoner og tanker og erfaringer, og det å kunne kjenne seg igjen, er veldig deilig. Da føler man seg ikke så alene som man kanskje gjør i en sånn debatt, fortalte Lillelien til NTB.

Flere av deltakerne ble sittende igjen og prate etter at det formelle var over, og det var tydelig mye engasjement i ett og samme rom.

– Det er sterke historier. Det gjør inntrykk på meg, for de er ekte, sa Støre.

Ingen «quick fix»

Kulturminister Lubna Jaffery fortalte at garderobekultur var blant temaene under seansen.

– Vi snakket om hvordan vi snakker om ting, både i garderoben, men også utenfor i ulike settinger der idretten er til stede. Vi skulle jo bare ønske at vi kunne vedta at folk kunne ha de riktige holdningene, men det går jo ikke, forteller Jaffery til NTB.

– Vi som utøvere, medspillere, trenere, dommere og foreldre må være tydelige på ikke å akseptere nedsettende kommentarer og hatefulle ytringer. Det må jobbes med hele tiden, hver eneste dag. Det er ingen «quick fix», men at vi har fokus på det er viktig at vi gjør, la hun til.

Støre påpeker at skeive i idretten var et «ikke-tema» da han begynte å engasjere seg i idretten for femti år siden.

– Det har gått veldig framover, og så er det mye som fortsatt gjenstår, sa Støre.

