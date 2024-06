Hovland fikk fart på spillet etter treg start – klatret på listene

En uke etter at han kom helt skjevt ut i majorturneringen US Open og ikke greide cuten, var han på jakt etter å revansjere seg. Hovland var likevel et godt stykke nede på listene halvveis på runden, da han var ett slag over par.

Birdier på 11., 14. og 15. hull fikk ham på rett side av par og sendte ham oppover på listene.

Det startet riktig nok godt for Hovland da han holdt på å greie eagle på 2. hull. Han måtte nøye seg med birdie, og så kom dagens første bogey på hullet etter, og en ny på 8. hull.

Han hadde flere gode birdiemuligheter før han fikk sin annen for dagen på 11. hull, og så begynte putteren hans å bli varm. Han senket nye birdieputter på 14. og 15. hull.

På 16. hull var han innom en sandgrav og roughen, men berget par likevel, og han berget par også på dagens nest siste hull før han misset en god birdiemulighet på 18. hull og måtte nøye seg med par.

Med en 68-runde er han på delt 27.-plass, seks slag bak sørkoreanske Tom Kim som har to slags ledelse.